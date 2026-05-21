FPV-дроны на окружной, сбили подростков, Харьков в вышиванке – итоги 21 мая

МГ «Объектив» напоминает главные новости 21 мая.

И это уже система. По меньшей мере, 5 БпЛА атаковали сегодня утром. Один из FPV попал в тягач «МАН». Автомобиль слетел в кювет и загорелся. 40-летний водитель погиб. Это произошло возле 17 кладбища, уточнили в ГУ Нацполиции. Полицейские также попали во вражеский удар, когда работали на месте первого «прилета». В департаменте чрезвычайных ситуаций Харьковского горсовета отметили: FPV попал в служебный автомобиль патрульных. Они не пострадали, но остались без транспорта. Копов эвакуировали коллеги из мэрии. Также FPV упал на крышу гаража в Киевском районе. Взрыва не было. Из-за угрозы ударов БпЛА часть окружной перекрыли. Патрульная полиция предупредила: движение ограничили на участке от Харьковского шоссе до улицы Леся Сердюка, то есть от развязки возле Экопарка до выезда с Северной Салтовки. Объезд будет через город. Как долго будут действовать ограничения, не прогнозируют.

18-летний парень погиб. 17-летняя девушка – в больнице. Трагедия произошла накануне вечером на проспекте Героев Харькова – возле метро «Армейская». В областной прокуратуре заявили: автомобиль существенно превысил допустимую скорость. После наезда на пешеходов машина еще и столкнулась с «Фольцвагеном», который двигался сзади в попутном направлении. 38-летний водитель «Ауди», по данным правоохранителей, был трезв. Его задержали.

Депутата подозревают в помощи уклонистам в Харькове. Фигурант дела – член постоянной комиссии Харьковского горсовета по международному сотрудничеству. По версии следствия, он «работал по профилю»: организовывал выезд за границу для военнообязанных мужчин. Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры уточнила: сообщником депутата был бармен из местного кафе. А свои дела они обсуждали в группе в мессенджере, которую назвали «Пещера драконов». Свои услуги эти драконы оценили в 17 тысяч долларов. Получить деньги планировали из-за криптокошелька. В марте поймали бармена, когда он пытался получить деньги в пункте обмена валют. Сейчас о подозрении сообщили уже должностному лицу.

Еще одну «уклонистскую» схему в Харькове разоблачила СБУ. Подозреваемая – адвокат. Суть схемы была в превращении мужчин в «отцов-одиночек». Им оформляли единоличную опеку над детьми. Для этого фальсифицировали справки, что супруги самоустранились от своих обязанностей. Спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула уточнил: для фальсификации документов задействовали руководителя районного отдела по делам детей Харьковского горсовета. Лишать женщин родительских прав помогала чиновница суда. В результате мужчины становились якобы одиночками и могли получить отсрочку. Подозреваемую и ее сообщниц задержали.

Сегодня город украсили люди в национальных одеждах. Во флешмобах ко Дню вышиванки приняли участие сотрудники полиции, скорой, органов государственной власти и городского совета, облэнерго и других организаций. Также не забыли празднично одеться многочисленные горожане.

