Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу

Общество 07:20   20.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка

Ночью 20 мая россияне атаковали два района в Харькове.  Около полуночи мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Новобаварскому району. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: ВС РФ выпустили БпЛА – есть пострадавшая.

«Пострадала 16-летняя девушка, получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают помощь», – добавил Синегубов.

Примерно через час Терехов проинформировал о втором ударе. На этот раз попадание «шахеда» зафиксировали в Холодногорском районе.

