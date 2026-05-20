Новости Харькова — главное 20 мая: удары по городу

07:20

Ночные «прилеты» в Харькове: пострадала девушка

Ночью 20 мая россияне атаковали два района в Харькове. Около полуночи мэр Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили по Новобаварскому району. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил: ВС РФ выпустили БпЛА – есть пострадавшая.

«Пострадала 16-летняя девушка, получила острую реакцию на стресс. Медики оказывают помощь», – добавил Синегубов.

Примерно через час Терехов проинформировал о втором ударе. На этот раз попадание «шахеда» зафиксировали в Холодногорском районе.