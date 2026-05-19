«Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали
Правоохранители задержали в Харькове директора лицея. Следствие установило, что он оформлял уклонистов «учителями» для получения отсрочки.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант – 38-летний директор одного из лицеев Харьковского городского совета, на базе которого функционирует подземная школа.
«Чиновник фиктивно оформлял военнообязанных мужчин на должности ассистентов учителя в учебном заведении. В дальнейшем на основании этих документов уклонисты получали отсрочку», — отметили правоохранители.
В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант с августа 2024 по март 2026 трудоустроил семь мужчин.
«На самом деле «мертвые души» не выполняли никаких трудовых обязанностей, не появлялись на рабочих местах и даже не имели педагогического образования, квалификации и стажа», — выяснило следствие.
Кроме того, говорят в СБУ, фигурант присваивал заработную плату, которая начислялась фиктивным работникам. Для этого он хранил у себя их зарплатные банковские карты и пин-коды.
Предварительно, ущерб, нанесенный бюджету Харьковской городской громады, составляет почти 1,3 млн грн.
В ходе 12 обысков по местам работы и проживания фигурантов, а также в служебных помещениях районного управления образования правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию по незаконному трудоустройству и банковские карточки уклонистов.
Директору лицея вручили подозрение по ч. 4 ст. 191 УКУ (завладение имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения). Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Следственные действия продолжаются – правоохранители устанавливают возможную причастность к схеме должностных лиц районного управления образования.
Читайте также: В Харькове задержали экс-сотрудника ТЦК: считают, что помогал уклонистам
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, подземная школа, СБУ, схема, уклонисты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 16:09;