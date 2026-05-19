«Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали

Общество 16:09   19.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители задержали в Харькове директора лицея. Следствие установило, что он оформлял уклонистов «учителями» для получения отсрочки.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант – 38-летний директор одного из лицеев Харьковского городского совета, на базе которого функционирует подземная школа.

«Чиновник фиктивно оформлял военнообязанных мужчин на должности ассистентов учителя в учебном заведении. В дальнейшем на основании этих документов уклонисты получали отсрочку», — отметили правоохранители.

В Харьковской областной прокуратуре установили, что фигурант с августа 2024 по март 2026 трудоустроил семь мужчин.

«На самом деле «мертвые души» не выполняли никаких трудовых обязанностей, не появлялись на рабочих местах и ​​даже не имели педагогического образования, квалификации и стажа», — выяснило следствие.

Кроме того, говорят в СБУ, фигурант присваивал заработную плату, которая начислялась фиктивным работникам. Для этого он хранил у себя их зарплатные банковские карты и пин-коды.

Предварительно, ущерб, нанесенный бюджету Харьковской городской громады, составляет почти 1,3 млн грн.

В ходе 12 обысков по местам работы и проживания фигурантов, а также в служебных помещениях районного управления образования правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбуки, документацию по незаконному трудоустройству и банковские карточки уклонистов.

Директору лицея вручили подозрение по ч. 4 ст. 191 УКУ (завладение имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах в условиях военного положения). Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются – правоохранители устанавливают возможную причастность к схеме должностных лиц районного управления образования.

