Схватил ребенка, начал целовать и облизывать лицо: подозреваемого задержали
Жителю Берестинщины правоохранители вручили подозрение в сексуальном насилии над 8-летней девочкой.
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 17 мая в одном из населённых пунктов Берестинского района пьяный 61-летний мужчина ехал на мотоцикле. Недалеко от одного из домов он заметил 8-летнюю девочку, которая шла в магазин за мороженым.
«Остановившись на обочине, злоумышленник подошел к ребенку, схватил его обеими руками, крепко обнял и начал целовать и облизывать ей лицо. На просьбу потерпевшей отпустить подозреваемый отказывал и продолжал удерживать ее в объятиях», — рассказали правоохранители.
Увидев, что происходит, сосед девочки сразу направился к ним, чтобы помешать фигуранту. Кроме того, сам подозреваемый из-за чрезмерного алкогольного опьянения не удержался на ногах и упал на землю, отметили в прокуратуре.
«Воспользовавшись моментом, ребенок сбежал домой и рассказал обо всем матери. Женщина немедленно вызвала полицию», – добавили правоохранители.
Мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Читайте также: «Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: сексуальное насилие, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Схватил ребенка, начал целовать и облизывать лицо: подозреваемого задержали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 16:47;