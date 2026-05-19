Схватил ребенка, начал целовать и облизывать лицо: подозреваемого задержали

Жителю Берестинщины правоохранители вручили подозрение в сексуальном насилии над 8-летней девочкой.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 17 мая в одном из населённых пунктов Берестинского района пьяный 61-летний мужчина ехал на мотоцикле. Недалеко от одного из домов он заметил 8-летнюю девочку, которая шла в магазин за мороженым.

«Остановившись на обочине, злоумышленник подошел к ребенку, схватил его обеими руками, крепко обнял и начал целовать и облизывать ей лицо. На просьбу потерпевшей отпустить подозреваемый отказывал и продолжал удерживать ее в объятиях», — рассказали правоохранители.

Увидев, что происходит, сосед девочки сразу направился к ним, чтобы помешать фигуранту. Кроме того, сам подозреваемый из-за чрезмерного алкогольного опьянения не удержался на ногах и упал на землю, отметили в прокуратуре.

«Воспользовавшись моментом, ребенок сбежал домой и рассказал обо всем матери. Женщина немедленно вызвала полицию», – добавили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.