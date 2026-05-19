Live

Схватил ребенка, начал целовать и облизывать лицо: подозреваемого задержали

Общество 16:47   19.05.2026
Виктория Яковенко
Схватил ребенка, начал целовать и облизывать лицо: подозреваемого задержали Фото: Харьковская областная прокуратура

Жителю Берестинщины правоохранители вручили подозрение в сексуальном насилии над 8-летней девочкой.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что 17 мая в одном из населённых пунктов Берестинского района пьяный 61-летний мужчина ехал на мотоцикле. Недалеко от одного из домов он заметил 8-летнюю девочку, которая шла в магазин за мороженым.

«Остановившись на обочине, злоумышленник подошел к ребенку, схватил его обеими руками, крепко обнял и начал целовать и облизывать ей лицо. На просьбу потерпевшей отпустить подозреваемый отказывал и продолжал удерживать ее в объятиях», — рассказали правоохранители.

Увидев, что происходит, сосед девочки сразу направился к ним, чтобы помешать фигуранту. Кроме того, сам подозреваемый из-за чрезмерного алкогольного опьянения не удержался на ногах и упал на землю, отметили в прокуратуре.

«Воспользовавшись моментом, ребенок сбежал домой и рассказал обо всем матери. Женщина немедленно вызвала полицию», – добавили правоохранители.

Мужчину задержали. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Читайте также: «Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков
На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков
19.05.2026, 14:44
Массовое привлечение трудовых мигрантов: мнение мэра Харькова Терехова
Массовое привлечение трудовых мигрантов: мнение мэра Харькова Терехова
19.05.2026, 13:13
Новости Харькова — главное 19 мая: удары по городу, фиктивные учителя в лицее
Новости Харькова — главное 19 мая: удары по городу, фиктивные учителя в лицее
19.05.2026, 16:24
Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)
Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)
19.05.2026, 12:08
«Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали
«Мертвые души» в подземной школе в Харькове: СБУ разоблачила схему, детали
19.05.2026, 16:09
«Забудь, что такое снимать»: агрессивный мужчина ударил женщину в Харькове 📹
«Забудь, что такое снимать»: агрессивный мужчина ударил женщину в Харькове 📹
19.05.2026, 17:35

Новости по теме:

02.09.2025
Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней
18.07.2025
Следствие: на Харьковщине задержали мужчину за сексуальные действия с девочкой
24.06.2025
Насиловал падчерицу и издевался над ее сестрами: подозрение жителю Харьковщины
29.05.2025
Чтобы жители Харьковщины не молчали: состоялась презентация (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Схватил ребенка, начал целовать и облизывать лицо: подозреваемого задержали», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жителю Берестинщины правоохранители вручили подозрение в сексуальном насилии над 8-летней девочкой.".