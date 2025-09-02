Live
Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней

Происшествия 18:25   02.09.2025
Елена Нагорная
Все было по согласию: 19-летнему жителю Харьковщины вменяют интим с 15-летней Фото: Нацполиция

19-летнему парню в Харьковской области инкриминируют половые отношения с 15-летней девушкой, что является уголовно наказуемым.

Молодые люди познакомились в одном из поселков. По дороге домой в лесополосе парень совершил с новой подругой действия сексуального характера. Все происходило по обоюдному согласию, но внезапно молодой человек начал душить девушку. Она потеряла сознание, а парень сбежал, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

О том, что произошло, 30 августа правоохранителям сообщила 36-летняя мать потерпевшей.

«Половые отношения с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, являются уголовно наказуемыми. За подобные действия предусмотрена ответственность независимо от согласия несовершеннолетнего лица», — объясняют в полиции.

Парня задержали. Следователи под процессуальным руководством Лозовской окружной прокуратуры сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.155 (совершение действий сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) УКУ. Суд уже избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Автор: Елена Нагорная
