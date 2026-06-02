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Какие цветы теперь украшают клумбы Каскада в Харькове (фото)

Общество 16:45   02.06.2026
Виктория Яковенко
Какие цветы теперь украшают клумбы Каскада в Харькове (фото) Фото: Центральный парк

На Каскаде в Харькове коммунальщики начали обустраивать новые клумбы.

«Озеленители убрали отцветшие тюльпаны, их луковицы отвезли на хранение. Вместо этого клумбы Каскада украсили пышные головки тагетисов-бархатцев», — рассказали в пресс-службе Центрального парка.

клумбы на Каскаде
Фото: Центральный парк
клумбы на Каскаде
Фото: Центральный парк
клумбы на Каскаде
Фото: Центральный парк

Напомним, из клумб в саду и возле Зеркальной струи коммунальщики вырыли луковицы тюльпанов. В пресс-службе Центрального парка отметили: озеленители рассчитывают, что при правильном уходе большинство из них удастся использовать в следующем году, а не покупать новые растения.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Каскаде в Харькове коммунальщики начали обустраивать новые клумбы.".