Какие цветы теперь украшают клумбы Каскада в Харькове (фото)

На Каскаде в Харькове коммунальщики начали обустраивать новые клумбы.

«Озеленители убрали отцветшие тюльпаны, их луковицы отвезли на хранение. Вместо этого клумбы Каскада украсили пышные головки тагетисов-бархатцев», — рассказали в пресс-службе Центрального парка.

Напомним, из клумб в саду и возле Зеркальной струи коммунальщики вырыли луковицы тюльпанов. В пресс-службе Центрального парка отметили: озеленители рассчитывают, что при правильном уходе большинство из них удастся использовать в следующем году, а не покупать новые растения.