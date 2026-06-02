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Вдвое меньше дождей: синоптики озвучили неожиданные итоги мая в Харькове

Оригинально 15:15   02.06.2026
Елена Нагорная
Вдвое меньше дождей: синоптики озвучили неожиданные итоги мая в Харькове

Май в Харькове был на 0,5 градуса теплее климатической нормы и при этом со значительным дефицитом осадков, сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Ксения Калюжная.

По данным метеорологов, средняя температура воздуха в городе составила 16,6 градуса тепла при климатической норме в 16,1 градуса.

В то же время последний месяц весны принес существенный дефицит дождей — выпало всего 25,1 миллиметра осадков. При норме в 54 миллиметра это лишь 46% от необходимого количества за месяц.

Как отметила Калюжная, по температурным показателям май напоминал финал весны в 2015 и 1997 годах. Аналогичная ситуация по осадкам наблюдалась в 2018 и 2005 годах.

Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на 1,5 градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 15:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Май в Харькове был на 0,5 градуса теплее климатической нормы и при этом со значительным дефицитом осадков.".