Вдвое меньше дождей: синоптики озвучили неожиданные итоги мая в Харькове
Май в Харькове был на 0,5 градуса теплее климатической нормы и при этом со значительным дефицитом осадков, сообщила МГ «Объектив» заведующая сектором метеопрогнозов Регионального центра по гидрометеорологии Ксения Калюжная.
По данным метеорологов, средняя температура воздуха в городе составила 16,6 градуса тепла при климатической норме в 16,1 градуса.
В то же время последний месяц весны принес существенный дефицит дождей — выпало всего 25,1 миллиметра осадков. При норме в 54 миллиметра это лишь 46% от необходимого количества за месяц.
Как отметила Калюжная, по температурным показателям май напоминал финал весны в 2015 и 1997 годах. Аналогичная ситуация по осадкам наблюдалась в 2018 и 2005 годах.
Как сообщала МГ «Объектив», июнь в Харькове и области будет на 1,5 градуса теплее климатической нормы. Ожидается, что среднемесячная температура воздуха составит 21,3 градуса. Такой предварительный прогноз опубликовал Региональный центр по гидрометеорологии. А вот дождей будет вдоволь — в пределах средних многолетних показателей.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 15:15;