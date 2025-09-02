Live
  • Вт 02.09.2025
Забил до смерти ножкой от стола: смертельное застолье на Чугуевщине

Происшествия 11:50   02.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трагедия произошла накануне, 1 сентября на территории Малиновской громады на Чугуевщине, пишут в НПУ. 

Вчера в квартире нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. А уже через час копы нашли подозреваемого – им оказался 28-летний местный житель.

«Предварительно установлено, что к нему пришел в гости 27-летний знакомый. Во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. Хозяин нанес гостью многочисленные удары по голове ножкой от стола. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте», – передают правоохранители.

Мужчина уже получил подозрение и теперь ему грозит от семи до 15 лет за решеткой.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
