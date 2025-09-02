Забив до смерті ніжкою від столу: смертельні посиденькі на Чугуївщині

Трагедія сталася напередодні, 1 вересня на території Малинівської громади на Чугуївщині, пишуть у НПУ.

Вчора у квартирі знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. А вже за годину копи знайшли підозрюваного – ним виявився 28-річний місцевий мешканець.

“Попередньо встановлено, що до нього прийшов у гості 27-річний знайомий. Під час спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. Господар наніс гостю численні удари по голові ніжкою від стола. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці”, – передають правоохоронці.

Чоловік уже отримав підозру і тепер йому загрожує від семи до 15 років за ґратами.