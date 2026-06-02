РФ атакувала один з ключових об’єктів Нафтогазу на Харківщині
У НАК «Нафтогаз України» повідомляють, що під час нічної атаки ворог завдав комбінованого удару по одному з ключових об’єктів компанії на Харківщині.
Спочатку об’єкт атакували безпілотниками, а вже за годину росіяни повторно вдарили ракетами, зазначають у компанії. Масштаби пошкоджень уточнюються.
«Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.
Він підкреслив, що після трагічних подій травня переглянули підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак. Зазначаэ: це дозволяє мінімізувати ризики для працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.
Нагадаємо, Харків, а також 18 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби. Внаслідок ударів постраждали 18 людей, інформував начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 14:21;