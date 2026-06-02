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За добу в регіоні – 18 постраждалих, ЗС РФ атакували ракетами та БпЛА

Події 08:50   02.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу в регіоні – 18 постраждалих, ЗС РФ атакували ракетами та БпЛА

Харків, а також 18 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби. Внаслідок ударів постраждали 18 людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

У м. Харків постраждали 15 людей: 4 чоловіків, 10 жінок і 11-річна дівчинка; у с. Руські Тишки Циркунівської громади постраждали 42-річний чоловік і 40-річна жінка; на трасі неподалік с. Полкова Микитівка Богодухівської громади постраждав 36-річний чоловік. Також медики надали допомогу 60-річному чоловіку, який зазнав травм внаслідок вибуху невідомого пристрою в с. Соболівка Кіндрашівської громади“, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • шість ракет;
  • 36 БпЛА типу “Герань-2”;
  • сім БпЛА типу «Молния»;
  • fpv-дрон;
  • п’ять БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 08:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 18 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби. Внаслідок ударів постраждали 18 людей, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".