За ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети – десять постраждалих
2 червня мер Ігор Терехов поінформував про наслідки нічних ударів по Харкову. За його інформацією, під атакою РФ опинилися чотири райони – Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський.
Вибухи в Харкові почали лунати після 01:00. У Повітряних силах попередили: на місто рухаються безпілотники. Трохи пізніше додалася і загроза застосування балістики.
Першим під атакою РФ опинився Основ’янський район, незабаром “прилетіло” і по Слобідському. Після 02:20 росіяни почали бити по місту балістикою. Терехов уточнив: ракети вдарили по Київському та Слобідському районах.
За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Слобідському районі постраждали вісім людей – серед них 11-річна дівчинка.
“Семеро людей отримали гостру реакцію на стрес, і ще одна жінка зазнала травм склом. Усім надана медична допомога“, – додав Синєгубов.
Вже вранці Терехов підбив підсумки нічних “прильотів”:
- найбільше ударів припало на Основ’янський район. Пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Слобідському районі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та мережу вуличного освітлення;
- у Немишлянському районі внаслідок удару пошкоджена офісна будівля, сталася пожежа;
- у Київському районі зафіксовано влучання по території промислових підприємств.
Станом на 07:15 відомо про десятьох постраждалих. Усього за ніч по місту “прилетіло” 15 безпілотників і дві ракети.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 07:15;