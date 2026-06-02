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За ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты – десять пострадавших

Происшествия 07:15   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
За ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты – десять пострадавших

2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский.

Взрывы в Харькове начали раздаваться после 01:00. В Воздушных силах предупредили: на город движутся беспилотники. Немного позже добавилась и угроза применения баллистики.

Первым под атакой РФ оказался Основянский район, вскоре «прилетело» и по Слободскому. После 02:20 россияне начали бить по городу баллистикой. Терехов уточнил: ракеты ударили по Киевскому и Слободскому району.

По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка.

«Семь человек получили острую реакцию на стресс, и еще одна женщина получила травмы стеклом. Всем оказана медицинская помощь», – добавил Синегубов.

Уже утром Терехов подвел итоги ночных «прилетов»:

  • больше всего ударов пришлось на Основянский район. Повреждены частные дома, административные постройки, территория дошкольного учреждения и объекты гражданской инфраструктуры;
  • в Слободском районе поврежден многоквартирный жилой дом, автомобили и сеть уличного освещения;
  • в Немышлянском районе в результате удара повреждено офисное здание, произошел пожар;
  • в Киевском районе зафиксировано попадание по территории промышленных предприятий.

По состоянию на 07:15 известно о десяти пострадавших. Всего за ночь по городу «прилетело» 15 беспилотников и две ракеты.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – ".