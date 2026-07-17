Городскую больницу отстраивают после обстрелов Харькова (фото)

Городскую больницу №3 восстанавливают после повреждений здания 1 марта 2022 года в результате российских обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.

В медучреждении были выбиты 75% окон, повреждена система горячего и холодного водоснабжения, канализация, отопление, повреждения получили мебель, медицинское оборудование и т.д.

В больнице уже заменили окна, отремонтировали инженерные системы и крышу здания консультативно-диагностического центра.

Работы провели в круглосуточном травматологическом пункте, реабилитационном отделении, кабинетах врачей консультативно-диагностического центра, приемном, терапевтическом и неврологическом отделениях стационара.

После реорганизации учреждения и создания кластерной больницы КНП «Городская клиническая больница №31» отремонтировали помещения женской консультации, где установили современное медицинское оборудование.

Сейчас за счет местного бюджета в больнице проводят ремонтные работы в помещениях, где разместят аппарат магнитно-резонансной томографии.