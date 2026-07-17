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Городскую больницу отстраивают после обстрелов Харькова (фото)

Общество 18:07   17.07.2026
Оксана Якушко
Городскую больницу отстраивают после обстрелов Харькова (фото) Фото: ХГС

Городскую больницу №3 восстанавливают после повреждений здания 1 марта 2022 года в результате российских обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.

В медучреждении были выбиты 75% окон, повреждена система горячего и холодного водоснабжения, канализация, отопление, повреждения получили мебель, медицинское оборудование и т.д.

В больнице уже заменили окна, отремонтировали инженерные системы и крышу здания консультативно-диагностического центра.

Работы провели в круглосуточном травматологическом пункте, реабилитационном отделении, кабинетах врачей консультативно-диагностического центра, приемном, терапевтическом и неврологическом отделениях стационара.

После реорганизации учреждения и создания кластерной больницы КНП «Городская клиническая больница №31» отремонтировали помещения женской консультации, где установили современное медицинское оборудование.

Сейчас за счет местного бюджета в больнице проводят ремонтные работы в помещениях, где разместят аппарат магнитно-резонансной томографии.

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 18:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Городскую больницу №3 восстанавливают после повреждений здания 1 марта 2022 года в результате российских обстрелов, сообщает Харьковский горсовет.".