За сутки в регионе – 18 пострадавших, ВС РФ атаковали ракетами и БпЛА
Харьков, а также 18 населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток. В результате ударов пострадали 18 людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В Харькове пострадали 15 человек: четверо мужчин, десять женщин и 11-летняя девочка; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 42-летний мужчина и 40-летняя женщина; на трассе возле с. Полковая Никитовка Богодуховской громады пострадал 36-летний мужчина; Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который получил травмы в результате взрыва неизвестного устройства в с. Соболевка Кондрашовской громады», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:
- шесть ракет;
- 36 БпЛА типа «Герань-2»;
- семь БпЛА типа «Молния»;
- fpv-дрон;
- пять БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 08:50;