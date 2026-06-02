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За сутки в регионе – 18 пострадавших, ВС РФ атаковали ракетами и БпЛА

Происшествия 08:50   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки в регионе – 18 пострадавших, ВС РФ атаковали ракетами и БпЛА

Харьков, а также 18 населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток. В результате ударов пострадали 18 людей, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. 

«В Харькове пострадали 15 человек: четверо мужчин, десять женщин и 11-летняя девочка; в с. Русские Тишки Циркуновской громады пострадали 42-летний мужчина и 40-летняя женщина; на трассе возле с. Полковая Никитовка Богодуховской громады пострадал 36-летний мужчина; Также медики оказали помощь 60-летнему мужчине, который получил травмы в результате взрыва неизвестного устройства в с. Соболевка Кондрашовской громады», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило следующее вооружение:

  • шесть ракет;
  • 36 БпЛА типа «Герань-2»;
  • семь БпЛА типа «Молния»;
  •  fpv-дрон;
  • пять БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

Читайте также: За ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты – десять пострадавших

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 08:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков, а также 18 населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток. ".