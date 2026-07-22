До кінця доби у Харкові та області буде небезпечно: насуваються гроза й шквал

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 22 липня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза, шквал, 15 – 20 м/с», – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в етері нацмарафону повідомляв: цього тижня в країні очікується різна погода. За його даними, у другій половині тижня у південно-східній частині країни, у Карпатському регіоні та східних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. А от значення температури вирівняється майже по всій території. Вночі буде 10-17 градусів, вдень – 20-27.