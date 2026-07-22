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До кінця доби у Харкові та області буде небезпечно: насуваються гроза й шквал

Суспільство 14:44   22.07.2026
Вікторія Яковенко
До кінця доби у Харкові та області буде небезпечно: насуваються гроза й шквал

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 22 липня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби по місту та області очікується гроза, шквал, 15 – 20 м/с», – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

Явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт в етері нацмарафону повідомляв: цього тижня в країні очікується різна погода. За його даними, у другій половині тижня у південно-східній частині країни, у Карпатському регіоні та східних областях пройдуть короткочасні дощі та грози. А от значення температури вирівняється майже по всій території. Вночі буде 10-17 градусів, вдень – 20-27.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2026 в 14:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині сьогодні, 22 липня.".