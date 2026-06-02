Новини Харкова — головне за 2 червня: удари по місту, 19-річний впав з даху

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

17:50

Росіяни атакували Чугуїв БпЛА

Внаслідок обстрілу зайнялася складська будівля, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих не надходила.

17:25

Де точилися бої 2 червня

На Південно-Слобожанському та Краматорському напрямках росіяни не наступали, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку сьогодні росіяни штурмували позиції Сил оборони біля Куп’янська.

16:50

Близько пів години тому ворог вдарив БпЛА по центру Чугуєва

“Внаслідок обстрілу виникла пожежа в складських приміщеннях. Екстрені служби вживають заходи для її ліквідації”, – повідомила мер міста Галина Мінаєва.

16:04

У Богодухівському районі розширюють зону обов’язкової евакуації

Таке рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області, передають у ХОВА

«Враховуючи безпекову ситуацію та системні обстріли з боку російських окупантів, розширюємо зону обов’язкової евакуації на Золочівському напрямку. Мова йде про 7157 осіб, з яких 1702 дитини та 311 маломобільних людей», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Евакуація здійснюватиметься із семи населених пунктів: селища Золочів та сіл Писарівка, Гур’їв, Леміщине, Малижине, Мерло, Морозова Долина.

14:47

19-річний впав з даху будинку в Харкові: в облуправлінні Нацполіції встановлюють обставини загибелі чоловіка в Київському районі

Правоохоронці кажуть: 2 червня близько 10:50 отримали повідомлення від медиків про те, що з даху триповерхового житлового будинку впав чоловік, який виконував ремонтні роботи.

«За адресою негайно було направлено наряд поліції. Особу загиблого встановлено. Ним виявився 19-річний чоловік. Інформацію зареєстровано в установленому порядку. Наразі триває перевірка всіх обставин події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – зазначили у поліції.

14:24

Вночі РФ атакувала один з ключових об’єктів Нафтогазу на Харківщині

Спочатку об’єкт атакували безпілотниками, а вже за годину росіяни повторно вдарили ракетами. Масштаби пошкоджень уточнюються, повідомили у НАК «Нафтогаз України».

«Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Він підкреслив, що після трагічних подій травня переглянули підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак. Зазначають: це дозволяє мінімізувати ризики для працівників, які працюють на об’єктах критичної інфраструктури.

12:34

В АТ «Укрзалізниця» повідомляють, що армія РФ атакувала БпЛА тепловоз на Харківщині

«Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога. На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами», – розповіли в УЗ.

Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, інформують залізничники. Та зазначають: їхні моніторингові групи посилено відстежують безпекову ситуацію в регіоні.

11:44

Вже два десятки БпЛА атакували Харків, понад 20 постраждалих – Терехов

У Харкові вдарили вже два десятки “Шахедів” і дві балістичні ракети, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Внаслідок “прильотів” постраждав 21 житель.

“Що стосується руйнацій, то постраждали і пошкоджені приватні житлові будинки, крім цього, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені школи, електромережі, дитячий садочок, офісне приміщення, пошкоджені автівки”, – констатував Терехов.

08:49

Де намагалися прорватися росіяни – дані Генштабу ЗСУ

Про 18 атак РФ, які відбили СОУ протягом минулої доби на Харківщині, повідомив вранці 2 червня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 13 разів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лимана, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного. На Куп’янському – зафіксували п’ять штурмів ЗС РФ у районі Курилівки, Богуславки та у бік Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

07:40

Нічну масовану атаку РФ пережила Харківщина

За ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети. 2 червня мер Ігор Терехов поінформував про наслідки нічних ударів у Харкові. За його інформацією, під атакою РФ опинилися чотири райони – Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Слобідському районі постраждали вісім людей – серед них 11-річна дівчинка. Загалом за ніч постраждали десять осіб.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: росіяни били по Харкову, а також по Барвінківській, Донецькій, Мереф’янській та Височанській громадах області. Сталося вісім осередків займання.

«Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об’єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки», – зазначили у ДСНС.