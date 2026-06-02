Де намагалися прорватися росіяни – дані Генштабу ЗСУ

Про 18 атак РФ, які відбили СОУ протягом минулої доби на Харківщині, повідомив вранці 2 червня Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися прорватися 13 разів біля Ветеринарного, Стариці, Приліпки, Лимана, Синельникового, Вовчанських Хуторів та Зибиного.

На Куп’янському – зафіксували п’ять штурмів ЗС РФ у районі Курилівки, Богуславки та у бік Куп’янська-Вузлового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 249 бойових зіткнень. За уточненою інформацією вчора противник здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 317 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9007 дронів-камікадзе та здійснив 3342 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 59 – із реактивних систем залпового вогню”, – додали у ГШ.

Також у Генштабі оновили дані про втрати росіян: