Где пытались прорваться россияне – данные Генштаба ВСУ
О 18 атаках РФ, которые отбили СОУ в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 2 июня Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 13 раз около Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбиного.
На Купянском – зафиксировали пять штурмов ВС РФ в районе Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и произвел 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 08:15;