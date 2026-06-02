Где пытались прорваться россияне – данные Генштаба ВСУ

О 18 атаках РФ, которые отбили СОУ в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 2 июня Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 13 раз около Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбиного.

На Купянском – зафиксировали пять штурмов ВС РФ в районе Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и произвел 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

Также в ГШ обновили данные о потерях россиян:

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