У ДСНС показали фото наслідків нічних ударів по області
Масовану атаку пережила вночі Харківщина, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Росіяни били по Харкову, а також по Барвінківській, Донецькій, Мерефʼянській та Височанській громадах області. Сталося вісім осередків займання.
“Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об’єкти. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки”, – зазначили у ДСНС.
Попередньо, постраждали 14 осіб, серед них – дитина.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що за ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети. 2 червня мер Ігор Терехов поінформував про наслідки нічних ударів у Харкові. За його інформацією, під атакою РФ опинилися чотири райони – Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Слобідському районі постраждали вісім людей – серед них 11-річна дівчинка. Загалом за ніч постраждали десять осіб.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 07:36;