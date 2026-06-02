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У ДСНС показали фото наслідків нічних ударів по області

Події 07:36   02.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У ДСНС показали фото наслідків нічних ударів по області

Масовану атаку пережила вночі Харківщина, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області. 

Росіяни били по Харкову, а також по Барвінківській, Донецькій, Мерефʼянській та Височанській громадах області. Сталося вісім осередків займання.

Обстріл Харківщини 2 червня

“Горіли житлові будинки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі та інші цивільні об’єкти. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки”, – зазначили у ДСНС.

Обстріл Харківщини 2 червня

Попередньо, постраждали 14 осіб, серед них – дитина.

Обстріл Харківщини 2 червня

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що за ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети. 2 червня мер Ігор Терехов поінформував про наслідки нічних ударів у Харкові. За його інформацією, під атакою РФ опинилися чотири райони – Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Слобідському районі постраждали вісім людей – серед них 11-річна дівчинка. Загалом за ніч постраждали десять осіб.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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У ДСНС показали фото наслідків нічних ударів по області


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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 07:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масовану атаку пережила вночі Харківщина, пишуть у ГУ ДСНС України у Харківській області. ".