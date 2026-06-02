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Вже два десятки БпЛА атакували Харків, понад 20 постраждалих – Терехов

Записано 11:14   02.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вже два десятки БпЛА атакували Харків, понад 20 постраждалих – Терехов Скріншот

У Харкові вдарили вже два десятки “Шахедів” і дві балістичні ракети, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Внаслідок “прильотів” постраждав 21 житель.

“Що стосується руйнацій, то постраждали і пошкоджені приватні житлові будинки, крім цього, пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені школи, електромережі, дитячий садочок, офісне приміщення, пошкоджені автівки”, – констатував Терехов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Попри такі інтенсивні обстріли, зазначив Терехов, все одно намагаються якнайшвидше відновити зруйноване.

“Відбудовуємо, відновлюємо, розбираємо завали, допомагаємо людям. Щодо швидкості, то це вже залежить від того, які пошкодження. Але хочу сказати, що кожен день ми працюємо на всіх пошкоджених об’єктах. Сьогодні вночі теж були пошкоджені житлові будинки, вибиті вікна. Зашиваємо їх, приводимо до ладу дахи, приводимо до ладу електромережі, які теж дуже страждають. Тобто, робимо все можливе для того, щоб місто жило”, – додав Терехов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 11:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові вдарили вже два десятки “Шахедів” і дві балістичні ракети, повідомив в етері нацмарафону мер Ігор Терехов. Внаслідок “прильотів” постраждав 21 житель.".