Уже два десятка БпЛА атаковали Харьков, больше 20 пострадавших – Терехов
По Харькову ударили уже два десятка «Шахедов» и две баллистические ракеты, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. В результате «прилетов» пострадал 21 житель.
«Что касается разрушений, то пострадали и повреждены частные жилые дома, кроме этого, повреждены многоэтажные жилые дома, поврежденные школы, электросети, детский сад, офисное помещение, поврежденные автомобили», – констатировал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
При таких интенсивных обстрелах, отметил Терехов, все равно стараются как можно быстрее восстановить разрушенное.
«Отстраиваем, восстанавливаем, разбираем завалы, помогаем людям. Что касается скорости, то это уже зависит от того, какие повреждения. Но хочу сказать, что каждый день мы работаем на всех поврежденных объектах. Сегодня ночью тоже были повреждены жилые дома, выбиты окна. Зашиваем их, приводим в порядок крыши, приводим в порядок электросети, которые тоже очень страдают. То есть делаем все возможное для того, чтобы город жил», – добавил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 11:14;