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Часть Холодногорского района останется без газа завтра – адреса

Общество 10:35   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Часть Холодногорского района останется без газа завтра – адреса

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что завтра, 3 июня, специалисты будут проводить работы на газовых сетях в Холодногорском районе. Из-за этого некоторые жители останутся без голубого топлива.

Газоснабжения не будет в домах по следующим адресам:

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 10:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что завтра, 3 июня, специалисты будут проводить работы на газовых сетях в Холодногорском районе.".