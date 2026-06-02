Часть Холодногорского района останется без газа завтра – адреса

В Харьковском городском филиале «Газсети» сообщили, что завтра, 3 июня, специалисты будут проводить работы на газовых сетях в Холодногорском районе. Из-за этого некоторые жители останутся без голубого топлива.

Газоснабжения не будет в домах по следующим адресам:

«Просим потребителей быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами. Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – добавили газовщики.