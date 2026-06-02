Частина Холодногірського району залишиться без газу завтра – адреси
У Харківській міській філії “Газмережі” повідомили, що завтра, 3 червня, фахівці проводитимуть роботи на газових мережах у Холодногірському районі. Через це деякі мешканці залишаться без блакитного палива.
Газопостачання не буде у будинках за такими адресами:
“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 10:35;