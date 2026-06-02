Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
17:50
Россияне атаковали Чугуев БпЛА
В результате обстрела вспыхнуло складское здание, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Информация о пострадавших не поступала.
17:25
Где шли бои 2 июня
На Южно-Слобожанском и Краматорском направлениях россияне не наступали, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении сегодня россияне штурмовали позиции Сил обороны возле Купянска.
16:50
Около получаса назад враг ударил БпЛА по центру Чугуева
«В результате обстрела возник пожар в складских помещениях. Экстренные службы принимают меры по его ликвидации», — сообщила мэр города Галина Минаева.
16:04
В Богодуховском районе расширяют зону обязательной эвакуации
Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, передают в ХОВА.
«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные обстрелы со стороны российских оккупантов, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Эвакуация будет осуществляться из семи населенных пунктов: поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.
14:47
19-летний упал с крыши дома в Харькове: в облуправлении Нацполиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Киевском районе
Правоохранители говорят: 2 июня около 10.50 получили сообщения от медиков о том, что с крыши трехэтажного жилого дома упал мужчина, выполнявший ремонтные работы.
«На адрес немедленно был направлен наряд полиции. Личность погибшего установлена. Им оказался 19-летний мужчина. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Сейчас идет проверка всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», — отметили в полиции.
14:24
Ночью РФ атаковала один из ключевых объектов Нафтогаза на Харьковщине
Сначала объект атаковали беспилотниками, а уже через час россияне повторно ударили ракетами. Масштабы повреждений уточняются, сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».
«Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и спасающим, ремонтирующим и восстанавливающим людям. Именно такая тактика повлекла за собой трагические последствия в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
Он подчеркнул, что после трагических событий мая пересмотрели подходы к безопасности и усилили протоколы реагирования при ликвидации последствий атак. Отмечает: это позволяет минимизировать риски для сотрудников, работающих на объектах критической инфраструктуры.
12:34
В АО «Укрзалізниця» сообщают, что армия РФ атаковала БпЛА тепловоз в Харьковской области
«В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь. На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами», — рассказали в УЗ.
Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, информируют железнодорожники. И отмечают: их мониторинговые группы усиленно отслеживают ситуацию безопасности в регионе.
11:44
Уже два десятка БпЛА атаковали Харьков, больше 20 пострадавших – Терехов
По Харькову ударили уже два десятка «Шахедов» и две баллистические ракеты, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. В результате «прилетов» пострадал 21 житель.
«Что касается разрушений, то пострадали и повреждены частные жилые дома, кроме этого, повреждены многоэтажные жилые дома, поврежденные школы, электросети, детский сад, офисное помещение, поврежденные автомобили», – констатировал Терехов.
При таких интенсивных обстрелах, отметил он, все равно стараются как можно быстрее восстановить разрушенное.
08:49
Где пытались прорваться россияне – данные Генштаба ВСУ
О 18 атаках РФ, которые отбили СОУ в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 2 июня Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 13 раз около Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбиного. На Купянском – зафиксировали пять штурмов ВС РФ в районе Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и произвел 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
07:40
Ночную массированную атаку РФ пережила Харьковщина
За ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.
Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: россияне били по Харькову, а также Барвенковской, Донецкой, Мерефянской и Высочанской громадах области. Произошло восемь очагов возгорания.
«Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома», – отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 17:52;