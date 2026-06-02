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Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши

Общество 17:52   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 2 июня: удары по городу, 19-летний упал с крыши

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

17:50

Россияне атаковали Чугуев БпЛА

В результате обстрела вспыхнуло складское здание, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших не поступала.

17:25

Где шли бои 2 июня

На Южно-Слобожанском и Краматорском направлениях россияне не наступали, сообщил Генштаб ВСУ.
На Купянском направлении сегодня россияне штурмовали позиции Сил обороны возле Купянска.

16:50

Около получаса назад враг ударил БпЛА по центру Чугуева

«В результате обстрела возник пожар в складских помещениях. Экстренные службы принимают меры по его ликвидации», — сообщила мэр города Галина Минаева.

16:04

В Богодуховском районе расширяют зону обязательной эвакуации

Такое решение приняли во время заседания Совета обороны области, передают в ХОВА.

«Учитывая ситуацию с безопасностью и системные обстрелы со стороны российских оккупантов, расширяем зону обязательной эвакуации на Золочевском направлении. Речь идет о 7157 человек, из которых 1702 ребенка и 311 маломобильных людей», – отметил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Эвакуация будет осуществляться из семи населенных пунктов: поселка Золочев и сел Писаревка, Гурьев, Лемещино, Малыжино, Мерло, Морозова Долина.

14:47

19-летний упал с крыши дома в Харькове: в облуправлении Нацполиции устанавливают обстоятельства гибели мужчины в Киевском районе

Правоохранители говорят: 2 июня около 10.50 получили сообщения от медиков о том, что с крыши трехэтажного жилого дома упал мужчина, выполнявший ремонтные работы.

«На адрес немедленно был направлен наряд полиции. Личность погибшего установлена. Им оказался 19-летний мужчина. Информация зарегистрирована в установленном порядке. Сейчас идет проверка всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований», — отметили в полиции.

мужчина упал с крыши в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

14:24

Ночью РФ атаковала один из ключевых объектов Нафтогаза на Харьковщине

Сначала объект атаковали беспилотниками, а уже через час россияне повторно ударили ракетами. Масштабы повреждений уточняются, сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

«Это сознательная тактика террора. Так россияне пытаются нанести максимальный ущерб не только инфраструктуре, но и спасающим, ремонтирующим и восстанавливающим людям. Именно такая тактика повлекла за собой трагические последствия в ночь на 5 мая, когда погибли наши коллеги и спасатели ГСЧС», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Он подчеркнул, что после трагических событий мая пересмотрели подходы к безопасности и усилили протоколы реагирования при ликвидации последствий атак. Отмечает: это позволяет минимизировать риски для сотрудников, работающих на объектах критической инфраструктуры.

12:34

В АО «Укрзалізниця» сообщают, что армия РФ атаковала БпЛА тепловоз в Харьковской области

«В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь. На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами», — рассказали в УЗ.

Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, информируют железнодорожники. И отмечают: их мониторинговые группы усиленно отслеживают ситуацию безопасности в регионе.

11:44

Уже два десятка БпЛА атаковали Харьков, больше 20 пострадавших – Терехов

По Харькову ударили уже два десятка «Шахедов» и две баллистические ракеты, сообщил в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов. В результате «прилетов» пострадал 21 житель.

«Что касается разрушений, то пострадали и повреждены частные жилые дома, кроме этого, повреждены многоэтажные жилые дома, поврежденные школы, электросети, детский сад, офисное помещение, поврежденные автомобили», – констатировал Терехов.

При таких интенсивных обстрелах, отметил он, все равно стараются как можно быстрее восстановить разрушенное.

08:49

Где пытались прорваться россияне – данные Генштаба ВСУ

О 18 атаках РФ, которые отбили СОУ в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 2 июня Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться 13 раз около Ветеринарного, Старицы, Прилипки, Лимана, Синельниково, Волчанских Хуторов и Зыбиного. На Купянском – зафиксировали пять штурмов ВС РФ в районе Куриловки, Богуславки и в сторону Купянска-Узлового.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 249 боевых столкновений. По уточненной информации вчера противник нанес 91 авиационный удар, сбросив 317 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9007 дронов-камикадзе и произвел 3342 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 59 — из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

07:40

Ночную массированную атаку РФ пережила Харьковщина

За ночь по Харькову ударили 15 БпЛА и две ракеты. 2 июня мэр Игорь Терехов проинформировал о последствиях ночных ударов по Харькову. По его информации, под атакой РФ оказались четыре района – Основянский, Слободской, Немышлянский и Киевский. По информации начальника ХОВА Олега Синегубова, в Слободском районе пострадали восемь человек – среди них 11-летняя девочка. Всего за ночь пострадали десять человек.

Тем временем в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщили: россияне били по Харькову, а также Барвенковской, Донецкой, Мерефянской и Высочанской громадах области. Произошло восемь очагов возгорания.

«Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома», – отметили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 17:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».".