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Пострадал железнодорожник: враг ударил по тепловозу на Харьковщине

Происшествия 12:30   02.06.2026
Виктория Яковенко
Пострадал железнодорожник: враг ударил по тепловозу на Харьковщине

В АО «Укрзалізниця» сообщают, что армия РФ атаковала БпЛА тепловоз на Харьковщине.

«В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь. На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами», — рассказали в УЗ.

Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, информируют железнодорожники. И отмечают: их мониторинговые группы усиленно отслеживают ситуацию безопасности в регионе.

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за повышенной опасности на маршрутах пришлось организовать задержки пригородных рейсов в разных регионах Украины, в том числе – и на Харьковщине.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 12:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщают, что армия РФ атаковала БпЛА тепловоз на Харьковщине.".