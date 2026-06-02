Пострадал железнодорожник: враг ударил по тепловозу на Харьковщине
В АО «Укрзалізниця» сообщают, что армия РФ атаковала БпЛА тепловоз на Харьковщине.
«В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь. На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами», — рассказали в УЗ.
Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, информируют железнодорожники. И отмечают: их мониторинговые группы усиленно отслеживают ситуацию безопасности в регионе.
Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за повышенной опасности на маршрутах пришлось организовать задержки пригородных рейсов в разных регионах Украины, в том числе – и на Харьковщине.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", железнодорожник, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 12:30;