Пострадал железнодорожник: враг ударил по тепловозу на Харьковщине

В АО «Укрзалізниця» сообщают, что армия РФ атаковала БпЛА тепловоз на Харьковщине.

«В результате удара пострадал железнодорожник, оказывается необходимая помощь. На место оперативно вызвана скорая медицинская помощь и подразделения ГСЧС, железнодорожники работают во взаимодействии с экстренными службами», — рассказали в УЗ.

Движение поездов в Харьковской области продолжается с минимальными задержками, информируют железнодорожники. И отмечают: их мониторинговые группы усиленно отслеживают ситуацию безопасности в регионе.

Напомним, утром в АО «Укрзалізниця» сообщали, что из-за повышенной опасности на маршрутах пришлось организовать задержки пригородных рейсов в разных регионах Украины, в том числе – и на Харьковщине.