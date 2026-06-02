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Причина – повышенная опасность на маршрутах: на Харьковщине опаздывают поезда

Транспорт 09:25   02.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Причина – повышенная опасность на маршрутах: на Харьковщине опаздывают поезда

В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за повышенной опасности на маршрутах пришлось организовать задержки пригородных рейсов в разных регионах Украины, в том числе – и на Харьковщине.

Учитывая задержки, поезда будут ехать так:

  • с опозданием на конечные до часа в Харьковской области, направления Чугуев – Харьков, Берестин – Харьков, Люботин – Мерчик, Изюм – Харьков-Левада, Савинцы – Харьков. Также речь идет о Полтавщине, направления Ромодан – Гребенка, Полтава-Южная – Люботин.
  • С задержкой 34 минут со станции Запорожье — Каменское следует Dnipro City №7304 Каменское — Днепр.
  • Кроме того, по техническим причинам двинулся +2 часа поезд №6241 Лановцы – Тернополь.

«Максимально сохраняем движение и подчеркиваем пассажиров внимательно слушать сообщения. В случае объявления эвакуации из вагонов – следовать указаниям», – добавили железнодорожники.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 09:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за повышенной опасности на маршрутах пришлось организовать задержки пригородных рейсов в разных регионах Украины, в том числе и на Харьковщине.".