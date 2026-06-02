Причина – повышенная опасность на маршрутах: на Харьковщине опаздывают поезда
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за повышенной опасности на маршрутах пришлось организовать задержки пригородных рейсов в разных регионах Украины, в том числе – и на Харьковщине.
Учитывая задержки, поезда будут ехать так:
- с опозданием на конечные до часа в Харьковской области, направления Чугуев – Харьков, Берестин – Харьков, Люботин – Мерчик, Изюм – Харьков-Левада, Савинцы – Харьков. Также речь идет о Полтавщине, направления Ромодан – Гребенка, Полтава-Южная – Люботин.
- С задержкой 34 минут со станции Запорожье — Каменское следует Dnipro City №7304 Каменское — Днепр.
- Кроме того, по техническим причинам двинулся +2 часа поезд №6241 Лановцы – Тернополь.
«Максимально сохраняем движение и подчеркиваем пассажиров внимательно слушать сообщения. В случае объявления эвакуации из вагонов – следовать указаниям», – добавили железнодорожники.
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- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: АО "Укрзалізниця", поезда, пригородные электрички, харьковщина, электрички;
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- • Дата публикации материала: 2 июня 2026 в 09:25;