Сырский посетил Харьковщину: говорил с воинами о ситуации в районе Купянска

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что посетил на Харьковщине военных, которые выполняют задачи на Купянском направлении.

«Вместе с командованием 10-го армейского корпуса, командирами частей и подразделений подробно разобрали оперативную обстановку и определили дальнейшие шаги по улучшению ситуации в Купянске и вокруг города. Противник продолжает атаковать малыми пехотными группами и пытается проникать в городскую застройку. Силы обороны проводят контрдиверсионные мероприятия, уничтожают вражеские группы и постепенно вытесняют оккупантов из районов, где они сохраняют присутствие», — пишет Сырский.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ отметил слаженное взаимодействие всех составляющих СОУ в этом направлении. Говорит: именно согласованные действия подразделений позволяют своевременно выявлять противника и наносить ему потери.

«Заслушал запросы командиров и принял необходимые решения по усилению наших войск. Приоритет – дополнительные средства огневого поражения, в том числе ударные беспилотные комплексы. Определены ответственные и последующий порядок обеспечения подразделений в соответствии с их насущными потребностями. Пообщался с воинами. Ситуация остается сложной, но наши защитники держат строй, сохраняют боевой дух и ежедневно результативно уничтожают врага», — подытожил Сырский.