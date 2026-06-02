Постраждав залізничник: ворог вдарив по тепловозу на Харківщині

В АТ «Укрзалізниця» повідомляють, що армія РФ атакувала БпЛА тепловоз на Харківщині.

«Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога. На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами», – розповіли в УЗ.

Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, інформують залізничники. Та зазначають: їхні моніторингові групи посилено відстежують безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, вранці в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що через підвищену небезпеку на маршрутах довелося організувати затримки приміських рейсів у різних регіонах України, зокрема – і на Харківщині.