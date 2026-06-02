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Постраждав залізничник: ворог вдарив по тепловозу на Харківщині

Події 12:30   02.06.2026
Вікторія Яковенко
Постраждав залізничник: ворог вдарив по тепловозу на Харківщині

В АТ «Укрзалізниця» повідомляють, що армія РФ атакувала БпЛА тепловоз на Харківщині.

«Внаслідок удару постраждав залізничник, надається необхідна допомога. На місце оперативно викликано швидку медичну допомогу та підрозділи ДСНС, залізничники працюють у взаємодії з екстреними службами», – розповіли в УЗ.

Рух поїздів на Харківщині триває з мінімальними затримками, інформують залізничники. Та зазначають: їхні моніторингові групи посилено відстежують безпекову ситуацію в регіоні.

Нагадаємо, вранці в АТ «Укрзалізниця» повідомляли, що через підвищену небезпеку на маршрутах довелося організувати затримки приміських рейсів у різних регіонах України, зокрема – і на Харківщині.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Червня 2026 в 12:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ «Укрзалізниця» повідомляють, що армія РФ атакувала БпЛА тепловоз на Харківщині.".