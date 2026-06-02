Вибухи не припиняються: Харків знову під атакою РФ (доповнено)

Вранці 2 червня мер Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову обстріляли Харків. Місто періодично продовжує чути вибухи.

Доповнено о 12:09. Також після 12:00 ворог ударив «шахедом» по Холодногірському району міста, повідомив мер Ігор Терехов.

Доповнено о 11:59. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що в Слобідському районі постраждав 30-річний чоловік. Він зазнав вибухових поранень. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

Доповнено о 10:10. Також росіяни атакували Слобідський район “Шахедом”. На місці виникла пожежа, передає міський голова. Крім того: відомо про одного постраждалого внаслідок “прильоту” у Основ’янському районі.

Доповнено о 09:40. Ще один “приліт” зафіксували вранці у Харкові. Безпілотник РФ ударив по Основянському району, передає Терехов.

За його інформацією, ворожий безпілотник ударив по Київському району. Удар прийшовся по промисловій зоні. Наслідки “прильоту” встановлюються, додав міський голова.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що за ніч по Харкову вдарили 15 БпЛА та дві ракети. 2 червня мер Ігор Терехов поінформував про наслідки нічних ударів у Харкові. За його інформацією, під атакою РФ опинилися чотири райони – Основ’янський, Слобідський, Немишлянський та Київський. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Слобідському районі постраждали вісім людей – серед них 11-річна дівчинка. Загалом за ніч постраждали десять осіб.

Тим часом у ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили: росіяни били по Харкову, а також по Барвінківській, Донецькій, Мерʼянській та Височанській громаді області. Сталося вісім осередків займання. Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об’єкти. Також пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, зазначили у ДСНС.