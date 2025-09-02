Live
  • Вт 02.09.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.47

Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку

Події 10:44   02.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: інформацію про те, що дитина зникла, отримали напередодні, 1 вересня. Після цього копи вирушили на пошуки дівчинки.

Повідомлення про зникнення отримали від 48-річної мешканки села Бунакове Лозівського району – виховательки будинку сімейного типу.

“Вона повідомила, що зникла її вихованка. Близько 20:00 31 серпня дівчина пішла з дому та не повернулась”, – уточнили правоохоронці.

Вже ввечері того ж дня поліцейські знайшли 13-річну дівчинку. Як виявилося, вона ховалась у підвалі нежитлового будинку.

“Дівчинку повернули до будинку сімейного типу і провели з вихователями профілактичну бесіду. Жодних протиправних дій щодо дівчини скоєно не було”, – зазначили в поліції.

Читайте також: Зніс зупинку з жінкою під Харковом: близькі загиблої вимагають відводу судді

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Забив до смерті ніжкою від столу: смертельні посиденькі на Чугуївщині
Забив до смерті ніжкою від столу: смертельні посиденькі на Чугуївщині
02.09.2025, 11:50
Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку
Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку
02.09.2025, 10:44
Ворог просунувся на Харківщині – у Deep State показали, де саме
Ворог просунувся на Харківщині – у Deep State показали, де саме
02.09.2025, 11:22
Другий день поспіль спека в Харкові б’є рекорди
Другий день поспіль спека в Харкові б’є рекорди
02.09.2025, 10:20
Підтримка жителів прифронтових громад: коли й від кого люди отримають допомогу
Підтримка жителів прифронтових громад: коли й від кого люди отримають допомогу
02.09.2025, 09:45
Новини Харкова — головне 2 вересня: ситуація на Купʼянщині, рекордна спека
Новини Харкова — головне 2 вересня: ситуація на Купʼянщині, рекордна спека
02.09.2025, 11:47

Новини за темою:

11:05
“Не можу я, мій собака!”: відео порятунку мешканців п’ятиповерхівки в Харкові
11:47
Понад 1,5 тисячі кущів коноплі та восьми кг каннабісу вилучили на Харківщині
11:49
Заліз у вікно, забрав гроші та інструменти: у крадіжці підозрюють рецидивіста
11:16
Отримувала гроші померлого знайомого: пенсіонерці загрожує вісім років тюрми
11:34
Загубився не вперше: де копи знайшли зниклого підлітка на Харківщині

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Вересня 2025 в 10:44;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: інформацію про те, що дитина зникла, отримали напередодні, 1 вересня. Після цього копи вирушили на пошуки дівчинки.".