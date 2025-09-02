Ховалась у підвалі покинутої будівлі: копи шукали дівчинку-втікачку
У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили: інформацію про те, що дитина зникла, отримали напередодні, 1 вересня. Після цього копи вирушили на пошуки дівчинки.
Повідомлення про зникнення отримали від 48-річної мешканки села Бунакове Лозівського району – виховательки будинку сімейного типу.
“Вона повідомила, що зникла її вихованка. Близько 20:00 31 серпня дівчина пішла з дому та не повернулась”, – уточнили правоохоронці.
Вже ввечері того ж дня поліцейські знайшли 13-річну дівчинку. Як виявилося, вона ховалась у підвалі нежитлового будинку.
“Дівчинку повернули до будинку сімейного типу і провели з вихователями профілактичну бесіду. Жодних протиправних дій щодо дівчини скоєно не було”, – зазначили в поліції.
2 Вересня 2025 в 10:44
