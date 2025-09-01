Зніс зупинку з жінкою під Харковом: близькі загиблої вимагають відводу судді

Перше підготовче засідання у справі щодо смертельної ДТП на київській трасі біля селища Коротич під Харковом Харківський районний суд Харківської області провів 1 вересня, а не 15 жовтня, як планувалося спочатку. 12 травня під залізобетонною зупинкою загинула 40-річна Інна Мацала, коли в конструкцію влетів автомобіль «Zeekr» під керуванням підприємця з Люботина Сергія Гайдаша.

Як підкреслив у коментарі МГ «Об’єктив» представник батьків та чоловіка загиблої Максим Журавльов, головною причиною призначення суду на більш ранню дату він вбачає суспільний резонанс, який виник після висвітлення деталей справи у ЗМІ.

Адвокат повідомив, що під час підготовчого засідання суддя Марина Омельник ухвалила кілька рішень. По-перше, були визначені додаткові процесуальні обов’язки для підозрюваного Сергія Гайдаша – без дозволу слідчого, прокурора або суду він не може залишати місце проживання; має прибувати до суду за першою вимогою; інформувати слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання або перебування; утримуватися від спілкування зі свідками; здати на зберігання закордонний паспорт. Ці обов’язки діятимуть до 30 жовтня включно.

У клопотанні Журавльова про зміну запобіжного заходу із застави на утримання під вартою суддя відмовила, причини цього рішення будуть відомі пізніше.

Водночас Марина Омельник ухвалила ще одне рішення – арештувати квартиру підозрюваного у Харкові площею понад 125 квадратних метрів з метою можливого забезпечення трьох цивільних позовів щодо компенсації моральної шкоди батькам та чоловікові загиблої. Усі позови на загальну суму 6 мільйонів гривень прийняті.

Розгляд справи по суті призначили на 3 вересня, але, за даними Журавльова, у цей день засідання швидше за все не буде, тож реальна дата наразі невідома.

“Якби ми не привернули увагу суспільства до цієї справи, дата була 15 жовтня, і суддя, на мій погляд, навмисно не продовжила додаткові обов’язки обвинуваченого. Вони діяли до 12 серпня. Прокурор, заздалегідь подав клопотання щодо продовження обов’язків. Суддя була зобов’язана розглянути до 12 числа це, але не розглянула. У мене є відповідна офіційна відповідь суду. Таким чином, суто на нашу думку, це корелюється з тим, що обвинувачений хизувався тим, що буде їздити куди йому заманеться, у справах, по Україні, за територію України, якщо є такі законні підстави. І з тим, що суддя не продовжила ці обов’язки, ну, ось воно і випливає. Тому потерпілі виражають недовіру судді. І я після судового засідання, після оголошення цих рішень, подав заяву про відвід судді. Вона буде розглянута найближчим часом. Якщо вона буде задоволена, то всі рішення процесуальні залишаються в силі. Просто буде інший суддя розглядати цю справу. Якщо заява буде відхилена, тоді просто ця суддя далі буде розглядати цю справу”, – пояснив Журавльов.

Нагадаємо, вдень 12 травня на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» поблизу селища Коротич Харківського району автомобіль “Zeekr” влетів у зупинку громадського транспорту. Загинула 40-річна мешканка Коротича Інна Мацала. 19 серпня у Харківському районному суді Харківської області мало відбутися підготовче засідання. Слухання було призначене на 14:20, але рідні загиблої його так і не дочекалися. Суддя була зайнята іншою справою, а підозрюваний – водій Сергій Гайдаш – з’явився вже після офіційного закриття суду.