Гнався на високій швидкості: у Харкові 22-річний хлопець на смерть збив жінку

Події 09:25   27.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДТП сталася у Харкові 26 серпня близько 19:30 на вулиці Москалівській, уточнили в облпрокуратурі. 

Слідство встановило, що того трагічного вечора 22-річний водій “BMW” розсікав по місту на великій швидкості. Однак хлопець не впорався з керуванням та влетів у припаркований “Chevrolet Malibu”.

“Після цього автомобіль “BMW” вилетів на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода — 60-річну жінку. Постраждала була госпіталізована з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, померла в лікарні того ж вечора”, – додали в прокуратурі.

За результатами експертиз водій не був п’яний, зазначили правоохоронці. Наразі його затримали та готуються вручити підозру.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
