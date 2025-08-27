Гнався на високій швидкості: у Харкові 22-річний хлопець на смерть збив жінку
ДТП сталася у Харкові 26 серпня близько 19:30 на вулиці Москалівській, уточнили в облпрокуратурі.
Слідство встановило, що того трагічного вечора 22-річний водій “BMW” розсікав по місту на великій швидкості. Однак хлопець не впорався з керуванням та влетів у припаркований “Chevrolet Malibu”.
“Після цього автомобіль “BMW” вилетів на тротуар, де здійснив наїзд на пішохода — 60-річну жінку. Постраждала була госпіталізована з численними травмами, однак, попри зусилля медиків, померла в лікарні того ж вечора”, – додали в прокуратурі.
За результатами експертиз водій не був п’яний, зазначили правоохоронці. Наразі його затримали та готуються вручити підозру.
Дата публікації матеріалу: 27 Серпня 2025 в 09:25
