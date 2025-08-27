Гнался на высокой скорости: в Харькове 22-летний парень насмерть сбил пешехода

ДТП произошла в Харькове 26 августа около 19:30 на улице Москалевской, уточнили в облпрокуратуре.

Следствие установило, что в тот трагический вечер 22-летний водитель «BMW» рассекал по городу на большой скорости. Однако парень не справился с управлением и влетел в припаркованный «Chevrolet Malibu».

«После этого автомобиль BMW вылетел на тротуар, где совершил наезд на пешехода — 60-летнюю женщину. Пострадавшая была госпитализирована с многочисленными травмами, однако, несмотря на усилия медиков, скончалась в больнице в тот же вечер», – добавили в прокуратуре.

По результатам экспертиз водитель не был пьян, отметили правоохранители. На данный момент его задержали и готовятся вручить подозрение.