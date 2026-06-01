Смерть в харьковском метро: в полиции сообщили подробности

Общество 17:03   01.06.2026
Виктория Яковенко
В переходе на станции метро «Холодная гора» лежит тело мужчины, сообщали в Telegram-каналах Харькова около 16:30.

«По словам очевидцев, мужчина потерял сознание. Прохожие вызвали «скорую», но он умер до приезда медиков. На теле умершего видимых признаков насильственной смерти нет. Личность мужчины устанавливается», — сообщила МГ «Объектив» пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Харьковской области Алена Соболевская.

Видео: Telegram-канал «Харьков life»

Напомним, на станции метро «Научная» в Харькове возобновили остекление входящих павильонов к подземным переходам, поврежденным в результате удара РФ 16 мая.

Читайте также: На берегу реки в Харькове незаконно сдавали в аренду беседки: подробности

Масштабный пожар под Харьковом вспыхнул после удара российских БпЛА (фото)
Новости Харькова — главное за 1 июня: атака БпЛА на город, удар по Мерефе
