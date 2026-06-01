На берегу реки в Харькове незаконно сдавали в аренду беседки: подробности
Мужчину в Харькове подозревают в самовольном занятии земли возле реки.
По данным Харьковской областной прокуратуры, с ноября 2025 года подозреваемый без разрешений и правоустанавливающих документов самовольно занял земельный участок, расположенный в прибрежной защитной полосе реки Немышля в Харькове.
«На этой территории мужчина разместил деревянные беседки и использовал их в коммерческих целях — сдавал в аренду отдыхающим», — рассказали правоохранители.
В прокуратуре подчеркнули: этот участок принадлежит территориальной громаде Харькова, он расположен в пределах охранной зоны водного объекта, где законодательством установлен особый режим использования земель и запрещено строительство подобных сооружений.
Поэтому мужчине сообщили о подозрении по ст. 197-1 УК Украины.
Напомним, вход на остров на Журавловке годами был платным, однако сейчас там нет ни касс, ни арендаторов. С весны этой территорией занимается коммунальное предприятие «Харьковзеленстрой», специалисты которого уже заявили, что сделают на этой территории настоящий оазис или же, как обещает спикер предприятия Андрей Кравченко, превратят это место в «салтовский рай». Детальнее.
• Дата публикации материала: 1 июня 2026 в 16:13;