На березі річки у Харкові незаконно здавали в оренду альтанки: подробиці

Чоловіка у Харкові підозрюють у самовільному зайнятті землі біля річки.

За даними Харківської обласної прокуратури, з листопада 2025 року підозрюваний без дозволів та правовстановлюючих документів самовільно зайняв земельну ділянку, розташовану в прибережній захисній смузі річки Немишля у Харкові.

«На цій території чоловік розмістив дерев’яні альтанки та використовував їх у комерційних цілях — здавав в оренду відпочивальникам», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі підкреслили: ця ділянка належить територіальній громаді Харкова, вона розташована в межах охоронної зони водного об’єкта, де законодавством встановлено особливий режим використання земель і заборонено будівництво подібних споруд.

Тож чоловіку повідомили про підозру за ст. 197-1 КК України.

