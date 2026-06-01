На березі річки у Харкові незаконно здавали в оренду альтанки: подробиці
Чоловіка у Харкові підозрюють у самовільному зайнятті землі біля річки.
За даними Харківської обласної прокуратури, з листопада 2025 року підозрюваний без дозволів та правовстановлюючих документів самовільно зайняв земельну ділянку, розташовану в прибережній захисній смузі річки Немишля у Харкові.
«На цій території чоловік розмістив дерев’яні альтанки та використовував їх у комерційних цілях — здавав в оренду відпочивальникам», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі підкреслили: ця ділянка належить територіальній громаді Харкова, вона розташована в межах охоронної зони водного об’єкта, де законодавством встановлено особливий режим використання земель і заборонено будівництво подібних споруд.
Тож чоловіку повідомили про підозру за ст. 197-1 КК України.
Нагадаємо, вхід на острів на Журавлівці роками був платний, проте зараз там немає ані кас, ані орендарів. З весни цією територією опікується комунальне підприємство «Харківзеленбуд», фахівці якого вже заявили, що зроблять на цій території справжню оазу або ж, як обіцяє речник підприємства Андрій Кравченко, перетворять цю місцину на «салтівський рай». Детальніше.
Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2026 в 16:13;