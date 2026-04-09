Нелегально торгували сигаретами: «сімейний бізнес» накрили в Харкові (фото)

У Харкові правоохоронці викрили незаконний обіг електронних цигарок та підакцизних товарів на мільйони гривень.

За даними Харківської обласної прокуратури, організували «бізнес» двоє харків’ян — батько та син. Вони також залучили свого знайомого.

«Ділки торгували електронними сигаретами, рідинами для їх заправки, алкогольними напоями та тютюном (зокрема для кальянів) через роздрібні точки у місті. Продаж вели «повз касу»: без відображення у бухгалтерському та податковому обліку. Це дозволяло уникати сплати акцизного податку та отримувати необлікований прибуток», – встановило слідство.

На початку квітня правоохоронці провели низку обшуків та вилучили: понад тисячу одноразових електронних сигарет; близько 12 тис. ємностей з рідинами для заправки «електронок» — нікотин, гліцерин, ароматизатор; понад 3,5 тис. ємностей з тютюном для кальянів та понад 30 кг тютюну.

Попередньо, оціночна вартість вилучених товарів складає близько 4,5 млн грн, додали в прокуратурі.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім цього, правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які, ймовірно, причетні до протиправної діяльності, та з’ясовують походження контрафактної продукції.