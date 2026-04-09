Нелегально торговали сигаретами: «семейный бизнес» накрыли в Харькове (фото)

Общество 15:28   09.04.2026
Виктория Яковенко
Нелегально торговали сигаретами: «семейный бизнес» накрыли в Харькове (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове правоохранители разоблачили незаконный оборот электронных сигарет и подакцизных товаров на миллионы гривен.

По данным Харьковской областной прокуратуры, организовали «бизнес» двое харьковчан — отец и сын. Они также привлекли своего знакомого.

«Делки торговали электронными сигаретами, жидкостями для их заправки, алкогольными напитками и табаком (в том числе для кальянов) через розничные точки в городе. Продажа вели «мимо кассы»: без отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Это позволяло избегать уплаты акцизного налога и получать неучтенную прибыль», — установило следствие.

В начале апреля правоохранители провели ряд обысков и изъяли: более тысячи одноразовых электронных сигарет; около 12 тыс. емкостей с жидкостями для заправки «электронок» — никотин, глицерин, ароматизатор; более 3,5 тыс. емкостей с табаком для кальянов и более 30 кг табака.

Предварительно оценочная стоимость изъятых товаров составляет около 4,5 млн грн, добавили в прокуратуре.

Следователи проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировку с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, правоохранители устанавливают полный круг лиц, вероятно, причастных к противоправной деятельности, и выясняют происхождение контрафактной продукции.

нелегальный бизнес накрыли в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
нелегальный бизнес накрыли в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
нелегальный бизнес накрыли в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
нелегальный бизнес накрыли в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
нелегальный бизнес накрыли в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Автор: Виктория Яковенко
