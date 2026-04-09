За решетку отправился бывший коп, торговавший наркотиками в Харькове
В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что приговор получил 34-летний коп, который ранее работал инспектором тренингового центра Нацполиции.
В прокуратуре установили, что он занимался распространением наркотиков. При этом, ассортимент товара был довольно широким – от 1500 до 2500 тысяч гривен у него можно было приобрести ЛСД, экстази, амфетамин или каннабис. Все этого, а также самодельное курительное устройство и крупную сумму денег нашли правоохранители в доме осужденного во время обысков.
«Из рядов Национальной полиции Украины мужчина был уволен. В суде обвиняемый вину не признали. Отметив, что никаких наркотических веществ знакомому не передавал, а денежные средства, найденные у него во время личного обыска, — ссуда, которую ему товарищ вернул. В то же время суд всесторонне, полно и объективно исследовал доказательства, предоставленные стороной обвинения, признав доводы прокуроров обоснованными и подтвержденными материалами уголовного производства», – констатировали в прокуратуре.
В результате мужчину лишили звания и отправили в тюрьму на семь лет.
Если вам интересна новость: «За решетку отправился бывший коп, торговавший наркотиками в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 11:50;