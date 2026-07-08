Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля

Двое погибших и более 40 пострадавших из-за утреннего удара дрона-ракеты «Бандероль» по дому в Харькове. Российские военные наращивают атаки FPV-дронов на город. Из-за удара молнии в Харькове вспыхнул пожар в частном доме. Дорожники активно ремонтируют трассу на Мерефу. В харьковском Молодежном парке появился цветник с подсолнухами. МГ «Объектив» напоминает главные новости 8 июля.

Как установили в облпрокуратуре, гибридом дрона и ракеты «Бандероль». Это оружие запускают с беспилотников «Орион», оно способно обходить системы РЭБ и уже прилетало по Харьковщине. В результате попадания в пятиэтажку погибли мужчина и женщина. Количество пострадавших в течение всего дня росло. По состоянию на вечер их было более сорока. По меньшей мере 16 получили ранения, среди них четверо детей — трое мальчиков и девочка в возрасте от трех до семнадцати лет. В больнице находятся пятеро пострадавших, один мужчина — в тяжелом состоянии, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов. И это была не единственная атака на Харьков. Около девяти утра мэр Игорь Терехов сообщал, что один из дронов попал в АЗС в Киевском районе, вызвав пожар, второй — по Немышлянскому. Ночью городской голова писал о «прилетах» ракет по Основянскому и Немышлянскому районах. В последнем попадание зафиксировали в частном секторе — повреждения получили два десятка домов, храм, сеть уличного освещения и автомобили. Девять жителей, среди которых двухлетняя девочка, перенесли острый шок. По данным облпрокуратуры, в этом случае россияне применили РСЗО «Торнадо».

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С начала июля в общей сложности зафиксировали 34 обстрела города, 22 из которых пришлись на ракеты и КАБы, а еще 12 — именно на FPV-дроны. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Нацполиции Харьковщины Петр Токарь. Россияне бьют по северным окраинам Харькова как дронами на оптоволокне, так и теми, которые управляются с помощью ретрансляторов. Это FPV типа «Велес» и 20-дюймовые «ВТ-40». Последние модифицируют катушками с оптоволокном длиной от 30 до 60 километров. Главная опасность таких управляемых по проводу беспилотников в том, что на них вообще не действует ни одно средство РЭБ. Токарь констатировал обострение ситуации и повышенную угрозу для горожан, но добавил, что военные уже ищут новые методы борьбы.

Город сегодня заливало дождем, а в Киевском районе из-за удара молнии вспыхнул пожар в частном доме. Как сообщил нам спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко, огонь охватил 100 квадратных метров кровли. В Гидрометцентре предупреждают: непогода будет бушевать в регионе и в четверг, 9 июля. В Харькове ожидаются грозы, по области в придачу — град и шквалы.

Новый асфальт уложили до поселка Научный, а сейчас техника готовит подъезды к самой Мерефе, сообщили в областной Службе восстановления и отметили, что автодорога М-18 — одна из самых загруженных в регионе, ежедневно здесь проезжает около 15 тысяч автомобилей. Чтобы справиться быстрее, на объекте ежедневно укладывают более 4 тысяч квадратных метров покрытия. Далее в планах — ремонт в самой Мерефе и движение в направлении Новой Водолаги. В Службе констатировали, что государственное финансирование на эти работы до сих пор не утверждено. Подрядчики восстанавливают трассу за собственные оборотные средства.

Композицию дополнили астрами и альтернантерами. Коммунальщики отметили, что очень хотели порадовать харьковчан солнечными цветами и одновременно напомнить о непобедимой силе света.

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