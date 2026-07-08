Четыре трамвая изменят маршруты в четверг в Харькове

Трамваи №16, 16А, 27 и 30 изменят маршруты с 09:00 до 18:00 в четверг, 9 июля.

Движение по путям будет запрещено на улице Непокоренных — на отрезке от улицы Академика Павлова до проспекта Тракторостроителей, сообщили в Харьковском горсовете.

Ограничения вводятся из-за необходимости ремонта трамвайного пути в этой локации. В этот период трамваи будут ходить по следующей схеме:

№16: разворотное кольцо «Журавлевский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – въезд Семиградский – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотное кольцо «Журавлевский гидропарк»;

№16А: разворотное кольцо «Журавлевский гидропарк» – ул. Непокоренных – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – разворотное кольцо «Журавлевский гидропарк»;

№27: разворотное кольцо «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотное кольцо «Журавлевский гидропарк»;

№30: разворотное кольцо «Вокзал „Харьков-Пассажирский“» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Шлях – площадь Сергиевская – площадь Павловская – площадь Конституции – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей – разворотное кольцо «Салтовское».

Как сообщала МГ «Объектив», на трассе М-18 от поселка Высокий в направлении Мерефы продолжаются работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт на этом участке начался в середине июня, сейчас он продолжается в усиленном режиме – дорожники уже приближаются к Мерефе.