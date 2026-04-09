За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що вирок отримав 34-річний коп, який раніше працював інспектором тренінгового центру Нацполіції.
У прокуратурі встановили, що він займався розповсюдженням наркотиків. При цьому асортимент товару був досить широким – від 1500 до 2500 тисяч гривень у нього можна було придбати ЛСД, екстазі, амфетамін чи канабіс. Все це, а також саморобний курильний пристрій та велику суму грошей знайшли правоохоронці у будинку засудженого під час обшуків.
“З лав Національної поліції України чоловіка було звільнено. У суді обвинувачений вину не визнав. Зазначив, що жодних наркотичних речовин знайомому не передавав, а грошові кошти, знайдені у нього під час особистого обшуку, — позика, яку товариш йому повернув. Водночас суд, всебічно, повно та об’єктивно дослідивши докази, надані стороною обвинувачення, визнав доводи прокурорів обґрунтованими та підтвердженими матеріалами кримінального провадження”, – констатували в прокуратурі.
В результаті чоловіка позбавили звання та відправили до в’язниці на сім років.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 11:50;