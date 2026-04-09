За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові

Події 11:50   09.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що вирок отримав 34-річний коп, який раніше працював інспектором тренінгового центру Нацполіції. 

У прокуратурі встановили, що він займався розповсюдженням наркотиків. При цьому асортимент товару був досить широким – від 1500 до 2500 тисяч гривень у нього можна було придбати ЛСД, екстазі, амфетамін чи канабіс. Все це, а також саморобний курильний пристрій та велику суму грошей знайшли правоохоронці у будинку засудженого під час обшуків.

З лав Національної поліції України чоловіка було звільнено. У суді обвинувачений вину не визнав. Зазначив, що жодних наркотичних речовин знайомому не передавав, а грошові кошти, знайдені у нього під час особистого обшуку, — позика, яку товариш йому повернув. Водночас суд, всебічно, повно та об’єктивно дослідивши докази, надані стороною обвинувачення, визнав доводи прокурорів обґрунтованими та підтвердженими матеріалами кримінального провадження”, – констатували в прокуратурі.

В результаті чоловіка позбавили звання та відправили до в’язниці на сім років.

Читайте також: Евакуація триває: наймолодшому – два роки, старшому – 84

Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 55 тисяч
09.04.2026, 12:25
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
Гроза насувається на Харківщину – синоптики попереджають про небезпеку
09.04.2026, 11:20
За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові
За ґрати вирушив колишній коп, який торгував наркотиками у Харкові
09.04.2026, 11:50
Мобільний зв’язок, домашній інтернет та ТБ одним рахунком – чим зручні тарифи 3в1 «Лайфсет»
Мобільний зв’язок, домашній інтернет та ТБ одним рахунком – чим зручні тарифи 3в1 «Лайфсет»
09.04.2026, 12:08
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
09.04.2026, 10:50
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
Новини Харкова – головне 9 квітня: просування РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 12:28

Новини за темою:

07.04.2026
На дев’ять років “сяде” наркокур’єр із Харкова – чим він торгував
27.03.2026
Організував вдома наркопритон: підозрюють харків’янина (фото)
24.03.2026
За добу затримали вісьмох людей – ймовірно, у них знайшли наркотики
11.03.2026
Продавали кокаїн та екстазі: міжрегіональний наркобізнес накрили в Харкові
02.03.2026
2,5 млн грн щомісяця за психотропи –судитимуть наркобанду з Харківщини


