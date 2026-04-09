Евакуація триває: наймолодшому врятованому – два роки, найстаршому – 84
У ГУ Нацполіції в Харківській області розповіли, що евакуація на Харківщині триває. Так інспектор ювенальної превенції Ізюмського райуправління поліції спільно з представником Ізюмської міської військової адміністрації та Координаційним гуманітарним центром «203» вивезли мешканців із прифронтового населеного пункту.
Люди мешкали в селі Синичине Ізюмського району, що знаходився під постійними обстрілами.
Серед евакуйованих – п’ятеро дітей 2, 6, 10, 14 та 17 років, троє чоловіків, а також дві жінки. Найстаршому евакуйованому – 84 роки.
“Поліція Харківщини закликає громадян не наражати себе та своїх близьких на небезпеку. У разі необхідності евакуації звертайтеся на спецлінію 102 або до найближчих підрозділів поліції”, – додали правоохоронці.
- • Дата публікації матеріалу: 9 Квітня 2026 в 10:50;