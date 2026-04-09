Вогонь вирував більше доби: ДСНС загасили пожежу на підприємстві в Мерефі

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, за добу через удари РФ у регіоні була 21 пожежа, сім із них – виникли в результаті “прильотів”.

Сьогодні вранці рятувальникам вдалося повністю ліквідувати пожежу на цивільному підприємстві в Харківському районі, яка почалася після російських обстрілів. Таким чином, вогонь вирував більше доби. Обійшлося без постраждалих.

“8 квітня російські війська завдали удару БпЛА по селищу Великий Бурлук Куп’янського району. Під ударом опинилися приватні житлові будинки за двома адресами. Виникли пожежі на площі 270 м кв., пошкоджені сусідні будинки. Без постраждалих”, – додали у ДСНС.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що за даними ГУ ДСНС України в Харківській області, внаслідок ударів, зокрема, виникла масштабна пожежа на цивільному підприємстві в Харківському районі (за інформацією МГ «Об’єктив», спалахнув нафтопереробний завод у Мерефі).