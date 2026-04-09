Огонь бушевал больше суток: ГСЧС потушила пожар на предприятии в Мерефе
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, за сутки из-за ударов РФ в регионе был 21 пожар, семь из них – возникли в результате «прилетов».
Сегодня утром спасателям удалось полностью ликвидировать пожар на гражданском предприятии в Харьковском районе, который начался после российских обстрелов. Таким образом, огонь бушевал больше суток. Обошлось без пострадавших.
«8 апреля российские войска нанесли удар БпЛА по поселку Великий Бурлук Купянского района. Под ударом оказались частные жилые дома по двум адресам. Возникли пожары на площади 270 квадратных метров, повреждены соседние дома. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что по данным ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в результате ударов, в частности, возник масштабный пожар на гражданском предприятии в Харьковском районе (по информации МГ «Объектив», загорелся нефтеперерабатывающий завод в Мерефе).
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 09:35;