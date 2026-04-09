Двое мужчин пострадали из-за удара БпЛА на Богодуховщине
Удар БпЛА «Молния» зафиксировали около 06:15 на трасси Дергачи – Золочев в районе села Черноглазовка Богодуховского района.
По данным облпрокуратуры, в результате атаки повреждено авто, в котором находились люди.
Травмы получили двое мужчин. Один из них получил острую стрессовую реакцию, другой – ранения верхних и нижних конечностей средней тяжести.
Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что пострадавшим 61 и 42 года. На данный момент они госпитализированы.
«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.
Читайте также: Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: атака РФ, обстрелы, прилеты, прокуратура, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 09:19;