Двое мужчин пострадали из-за удара БпЛА на Богодуховщине

Удар БпЛА «Молния» зафиксировали около 06:15 на трасси Дергачи – Золочев в районе села Черноглазовка Богодуховского района.

По данным облпрокуратуры, в результате атаки повреждено авто, в котором находились люди.

Травмы получили двое мужчин. Один из них получил острую стрессовую реакцию, другой – ранения верхних и нижних конечностей средней тяжести.

Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что пострадавшим 61 и 42 года. На данный момент они госпитализированы.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.