Двое мужчин пострадали из-за удара БпЛА на Богодуховщине

Происшествия 09:19   09.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Двое мужчин пострадали из-за удара БпЛА на Богодуховщине

Удар БпЛА «Молния» зафиксировали около 06:15 на трасси Дергачи – Золочев в районе села Черноглазовка Богодуховского района. 

По данным облпрокуратуры, в результате атаки повреждено авто, в котором находились люди.

Травмы получили двое мужчин. Один из них получил острую стрессовую реакцию, другой – ранения верхних и нижних конечностей средней тяжести.

Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко рассказал МГ «Объектив», что пострадавшим 61 и 42 года. На данный момент они госпитализированы.

«При процессуальном руководстве Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в прокуратуре.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 09:19;

