Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 апреля проинформировал о последствиях ударов по Харьковщине. По его данным, из-за «прилетов» есть погибшая, а также трое пострадавших.

«В пос. Ковшаровка Купянской громады погибла 67-летняя женщина, пострадал 62-летний мужчина; на трассе возле с. Черноглазовка Золочевской громады пострадали 42-летний и 61-летний мужчины. Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта получила ранения в пос. Приколотное Великобурлукской громады», – уточнил начальник ХОВА.

ВС РФ за сутки выпустили по Харьковщине следующее вооружение:

три КАБа;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

14 fpv-дронов;

17 БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелами были Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, добавил Синегубов.