Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие

Происшествия 08:40   09.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 апреля проинформировал о последствиях ударов по Харьковщине. По его данным, из-за «прилетов» есть погибшая, а также трое пострадавших.

«В пос. Ковшаровка Купянской громады погибла 67-летняя женщина, пострадал 62-летний мужчина; на трассе возле с. Черноглазовка Золочевской громады пострадали 42-летний и 61-летний мужчины. Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта получила ранения в пос. Приколотное Великобурлукской громады», – уточнил начальник ХОВА.

ВС РФ за сутки выпустили по Харьковщине следующее вооружение:

  • три КАБа;
  • девять БпЛА типа «Герань-2»;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • 14 fpv-дронов;
  • 17 БпЛА (тип устанавливается).

Под обстрелами были Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, добавил Синегубов.

Читайте также: Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба

Популярно
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, атака БпЛА
Новости Харькова – главное 9 апреля: продвижение РФ, атака БпЛА
09.04.2026, 08:52
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
09.04.2026, 06:00
Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
09.04.2026, 07:25
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27
Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие
Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие
09.04.2026, 08:40
Огонь бушевал больше суток: ГСЧС потушила пожар на предприятии в Мерефе
Огонь бушевал больше суток: ГСЧС потушила пожар на предприятии в Мерефе
09.04.2026, 09:35

Новости по теме:

09.04.2026
Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба
08.04.2026
Где шли бои на Харьковщине – данные Генштаба на 08:00
31.03.2026
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб
30.03.2026
На Купянском направлении тяжелее: Генштаб о боях в Харьковской области
29.03.2026
На Купянщине сложнее, идут два боя: данные Генштаба на 16:00


Если вам интересна новость: «Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
