Больше 40 беспилотников ударили по Харьковщине за сутки, есть пострадавшие
Фото: Олег Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 9 апреля проинформировал о последствиях ударов по Харьковщине. По его данным, из-за «прилетов» есть погибшая, а также трое пострадавших.
«В пос. Ковшаровка Купянской громады погибла 67-летняя женщина, пострадал 62-летний мужчина; на трассе возле с. Черноглазовка Золочевской громады пострадали 42-летний и 61-летний мужчины. Также медики оказали помощь 84-летней женщине, которая 30 марта получила ранения в пос. Приколотное Великобурлукской громады», – уточнил начальник ХОВА.
ВС РФ за сутки выпустили по Харьковщине следующее вооружение:
- три КАБа;
- девять БпЛА типа «Герань-2»;
- три БпЛА типа «Молния»;
- 14 fpv-дронов;
- 17 БпЛА (тип устанавливается).
Под обстрелами были Богодуховский, Купянский, Изюмский и Харьковский районы, добавил Синегубов.
Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атаки РФ, бои, синегубов, харьковщина;
Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 08:40;