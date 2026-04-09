Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба

О 15 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Волчанских Хуторов, Старицы, Красного Первого и Прилипки.

Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов врага в районе Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Новоплатоновки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросив 250 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10100 дронов-камикадзе и осуществил 3625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери врага на сегодняшний день следующие:

Читайте также: Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине