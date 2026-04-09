Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба
О 15 боях, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали семь раз около Волчанских Хуторов, Старицы, Красного Первого и Прилипки.
Тем временем на Купянском – ВСУ отбили восемь штурмов врага в районе Петропавловки, Новоосиново, Ковшаровки и Новоплатоновки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновения. Вчера противник нанес 75 авиационных ударов, сбросив 250 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10100 дронов-камикадзе и осуществил 3625 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 107 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери врага на сегодняшний день следующие:
Популярно
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 08:15;