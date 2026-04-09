Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
В Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине и показали, какие территории захватили россияне.
Согласно данным аналитиков, враг смог захватить новые земли вблизи Петропавловки. Этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска. А расстояние между ними составляет примерно 7-8 километров.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что российский вездеходный НРК «Челнок» заметили на Харьковском направлении. Об этом написало издание Defence Blog. На поле боя заметили гигантскую российскую роботизированную систему под названием «Челнок» – вероятно, она поддерживает логистические операции на опасных участках фронта. В 2024 году россияне использовали «Челнок» не как логистический авианосец, а как часть системы разминирования для открытия безопасных путей через минные поля.
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, карты, продвижение, фронт, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 9 апреля 2026 в 07:25;