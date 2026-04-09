Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине

В Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине и показали, какие территории захватили россияне.

Согласно данным аналитиков, враг смог захватить новые земли вблизи Петропавловки. Этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска. А расстояние между ними составляет примерно 7-8 километров.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что российский вездеходный НРК «Челнок» заметили на Харьковском направлении. Об этом написало издание Defence Blog. На поле боя заметили гигантскую российскую роботизированную систему под названием «Челнок» – вероятно, она поддерживает логистические операции на опасных участках фронта. В 2024 году россияне использовали «Челнок» не как логистический авианосец, а как часть системы разминирования для открытия безопасных путей через минные поля.