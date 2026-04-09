Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине

Украина 07:25   09.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ

В Deep State обновили карты боевых действий на Харьковщине и показали, какие территории захватили россияне. 

Согласно данным аналитиков, враг смог захватить новые земли вблизи Петропавловки. Этот населенный пункт расположен на востоке от Купянска. А расстояние между ними составляет примерно 7-8 километров.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что российский вездеходный НРК «Челнок» заметили на Харьковском направлении. Об этом написало издание Defence Blog. На поле боя заметили гигантскую российскую роботизированную систему под названием «Челнок» – вероятно, она поддерживает логистические операции на опасных участках фронта. В 2024 году россияне использовали «Челнок» не как логистический авианосец, а как часть системы разминирования для открытия безопасных путей через минные поля.

Читайте также: Агент РФ собирал данные о ВСУ на Изюмском отрезке фронта: будет сидеть 15 лет

Новости Харькова – главное 9 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 9 апреля: как прошла ночь
09.04.2026, 07:13
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 9 апреля 2026: какой праздник и день в истории
09.04.2026, 06:00
Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
Deep State сообщает о продвижении РФ на Купянщине
09.04.2026, 07:25
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
Радиус поражения до 50 м: огородников под Харьковом предупредили об опасности
08.04.2026, 15:27
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
Весь российский план провалился в Харькове 8 апреля – участник событий
08.04.2026, 13:16
Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба
Где атаковал враг на Харьковщине – утренняя сводка Генштаба
09.04.2026, 08:15

Новости по теме:

25.03.2026
Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State
23.03.2026
На двух направлениях на Харьковщине продвинулись оккупанты – Deep State
16.03.2026
В Deep State сообщили о продвижении ВС РФ на Харьковщине
09.02.2026
На севере от Харькова продвинулся враг – детали от Deep State 
29.01.2026
Продвижение россиян в Волчанске зафиксировали аналитики Deep State


